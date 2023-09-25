بدء المرحلة الثانية من "حياة كريمة" بالدقهلية في 5 مراكز الشهر المقبل

جاء ذلك بحضور ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ودار الهندسة استشاري مبادرة حياة كريمة، وعدد من الأجهزة التنفيذية وقطاعات المرافق، حيث أكد مختار على ضرورة الانتهاء الكامل من إزالة كل المعوقات فيما يتعلق بالمرافق في جميع مشروعات قرى حياة كريمة بمركز شربين، تمهيدًا للافتتاح الرئاسي لها في أكتوبر المقبل.

وأشار إلى تكثيف الجهود لتلافي جميع ملاحظات دار الهندسة بشأن التنفيذ لجميع المشروعات خاصة فيما يتعلق بالتشطيبات النهائية، واستكمالها تماما تمهيدا للافتتاح.

وأكد مختار أن مبادرة حياة كريمة لم تشهدها الدولة المصرية على مر تاريخها، في إطار بناء الرئيس للجمهورية الجديدة، فهي أبعد من كونها مبادرة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، بل تهدف إلى تحسين الخدمات الحكومية المقدمة لهم في كافة القطاعات.

ووجه مختار للتنسيق الكامل بين كافة الجهات والشركات المنفذة للمشروعات، لتذليل العقبات التي تواجه الإنتهاء الكامل من أعمال التنفيذ المتبقية بقرى شربين، تمهيدا للافتتاح.

وشدد محافظ الدقهلية على أهمية استعدادات الأجهزة التنفيذية للبدء في أعمال المرحلة الثانية لمشروعات حياة كريمة بـ 5 مراكز في نطاق المحافظة، والمتوقع لها البدء الشهر المقبل، حيث يتم البدء في أعمال التصميمات لمشروعات المياه والصرف الصحي في مراكز بلقاس، وأجا، وميت غمر، والسنبلاوين، والمنزلة، والتي تشملها المرحلة الثانية من المبادرة.

وأكد على ضرورة الإستفادة من مبادرة حياة كريمة بشربين، وتطبيقها على مراكز المرحلة الثانية لتلافي أي مشاكل أو معوقات قبل البدء في التنفيذ، لضمان عدم تعطيل العمل حتى تكون الدقهلية في مقدمة المحافظات.