محافظ الدقهلية تفعيل دور اللجان الفرعية على مستوى المحافظة في حماية الطفولة

الدقهلية شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اجتماع اللجنة العليا واللجان الفرعية لحماية الطفولة بحضور باسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية، وياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية، ونهى فهمي مدير عام العلاقات والمراسم، وهناء مسعد مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بديوان عام المحافظة ووكلاء الادارة كلا من، نورا إبراهيم وعبد الهادي محمد.

وقال محافظ الدقهلية في بداية الاجتماع، أننا نستهدف جميعا من خلال هذه اللجنة وهذه اللجان تدعيم منظومة حماية الاطفال المعرضين للخطر، وتوحيد مفاهيم نظم الحماية المتعلقة بهم، وقال المحافظ إن الدقهلية سباقة في الإهتمام بالطفل والطفولة بشكل عام وحمايتهم من كافة الاخطار من خلال تضافر جهود جميع الاجهزة التنفيذية المختصة، فضلا عن مشاركات المجتمع المدني في هذا الشان، وشدد "مختار"علي اهمية متابعة تنفيذ اعمال اللجنة المختصة بالتصدي لظاهرة اطفال الشوارع وتقديم الرعاية اللازمة لهم لحمايتهم بالتنسيق مع الاجهزة المختصة.

ووجه "مختار"، لسرعة الانتهاء من التقارير الخاصة بالحالات، والرد علي كافة البلاغات الواردة ومتابعتها ضمانا لاستقرار الطفل وسلامته.

واستمع "مختار" خلال الاجتماع لعدد من المقترحات والافكار التي تعزز الاهتمام بالطفولة ورعايتهم والاهتمام بهم صحيا ونفسيا واجتماعيا.

وأكد "مختار" علي ضرورة تفعيل دور اللجان الفرعية علي مستوي المحافظة في حماية الطفولة من كافة أشكال التعرض للعنف والإساءة، مشيرا لاهمية التعامل الفوري مع أية بلاغات بشأن الإساءة أو العنف ضد الأطفال، وأضاف ضرورة أن يكون للجان الفرعية دورها في تقديم الدعم والرعاية لأطفال الشوارع وأطفال دور الرعاية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء الإنسان .

كما أكد محافظ الدقهلية، أن المحافظة حريصة علي توفير كافة أوجه الدعم اللوجيستي للجان الفرعية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة لتؤدي دورها على أكمل وجه في حماية الطفولة.

وقرر "مختار" خلال الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة للتفتيش والمتابعة الدورية للعمل بكافة دور الرعاية التي ترعي الاطفال المستهدفين وتعزيز دور كافة الجهات المسئولة في تقديم كافة اوجه العناية بهم وضرورة قيام اللجنة المذكورة بحصر كافة الاحتياجات اللازمة لدور الرعاية لهولاء الاطفال في كل من التضامن الاجتماعي وقطاع الصحة للعمل علي توفيرها من خلال مساهمات المجتمع المدني والتي تتميز بها محافظة الدقهلية بين محافظات الجمهورية.

جاء ذلك في إطار إهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم الخدمات المتميزة لكافة الفئات بالمجتمع وتحقيق مطالبهم وإحتياجاتهم وفي مقدمتهم الأطفال براعم المستقبل ،وفي اطار تفعيل تطبيق قانون الطفل لحماية الاطفال رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم رقم 126 لسنة 2008، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.