محافظ أسوان يضبط عددا من المخالفات خلال جولته اليوم.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

استكمل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته الصباحية اليومية والتى تبدأ من الساعة 7 صباحاً يومياً ، وهو الذى يتوازى مع تنظيم حملة مكبرة ومتكاملة للنظافة العامة ورفع الإشغالات والتعديات لليوم السادس على التوالى من أجل تحقيق الإنضباط فى الشارع الأسوانى.

فيما تفقد المحافظ الشوارع الداخلية والمناطق السكنية بنطاق حى غرب ، وأثناء الجولة التفقدية التى رافقه خلالها المهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان ، حرص اللواء أشرف عطية على الإستماع لمطالب وإحتياجات المواطنين حيث أعطى توجيهاته الفورية للمسئولين بوضع الحلول الجذرية لمشاكل المواطنين.

كما شهدت الجولة أيضاً قيام أشرف عطية بضبط عدد من المخالفات لسائق سيارة تاكسى أجرة ، وأخرى حنطور ، مكلفاً بالتعامل الرادع معهم لبسط الإلتزام بالتعليمات المرورية التنظيمية للحفاظ على سلامة المارة من المواطنين ، وأيضاً الشكل الجمالى والحضارى لعروس المشاتى.

وشدد المحافظ أيضاً على تكثيف الجهود من أجل رفع التراكمات والمخلفات أولاً بأول ، مع تفريغ الصناديق من القمامة ، والتصدى الفورى للنباشين والسيطرة عليهم ومصادرة العربات والمعدات ، مكلفاً بالتفاعل المباشر مع مطالب وشكاوى المواطنين فى أى منطقة سكنية بشأن رفع القمامة أو تنفيذ أى أعمال أخرى لخلق متنفس حضارى وجمالى ، والإرتقاء بمستوى النظافة العامة على أكمل وجه.