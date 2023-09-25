محافظ أسوان يفاجئ العاملين بالمستشفى الجامعى ويتفقد مشروعات التوسعة.. صور

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، الاثنين، مستشفى أسوان الجامعى، من أجل الوقوف على الخدمات الطبية والعلاجية التى يتم تقديمها للمواطنين.

شملت الجولة التفقدية، العيادات الخارجية والطوارئ والإستقبال والعناية المركزة، ومركز التحول الرقمى والمعلومات والذى يشرف على منظومة المراقبة والكاميرات، بالإضافة إلى متابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات التى تسير بخطوات محسوبة ودقيقة لزيادة عدد الآسرة والإمكانيات القادرة على التعامل مع كافة المترددين على المستشفيات.

رافق محافظ أسوان، خلال الجولة، الدكتور محمد صلاح المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية حيث تابع المحافظ ملفات الحضور والإنصراف للعاملين، وأيضًا ملفات المرضى المترددين ومدى توفير الخدمة العلاجية لهم، علاوة على إبداء بعض الملاحظات التى سيتم تلافيها بالشكل المطلوب.

وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه مع التشغيل الكامل لمنظومة التأمين الصحى الشامل نهاية العام الحالى، والتى تضم 11 مستشفى و112 مركزا طبيا ووحدة صحية على مستوى مراكز ومدن المحافظة سيساهم بشكل مباشر فى تخفيف الضغط عن مستشفيات أسوان الجامعية، وبالتالى القدرة على أداء الخدمة الطبية بجودة أعلى.