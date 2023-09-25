مجلس الدولة يعقد الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإداري لتوزيع الاختصاصات

أعلن المستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة، موعد انعقاد الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإدارى، بمقر مجلس الدولة بالدقى، وتعتبر الحركة الداخلية المكملة للحركة القضائية العامة، الصادرة منذ أيام، وحدد اليوم الإثنين الموافق 25 سبتمبر، للانعقاد ولتوزيع الاختصاصات الداخلية للقضاة وتسكينهم داخل الدوائر المختلفة على مستوى كل المحافظات، وتغطى جميع الاختصاصات.

وتنعقد الجمعية العمومية للمحاكم القضاء الإدارى، لتوزيع العمل بين القضاة فى العام القضائى الجديد، وهى بمثابة الحركة الداخلية للحركة القضائية، العامة وهى تسكين كل عضو بمكانه فى الدوائر المختلفة بمحكمة القضاء الإدارى.

وكان اعتمد المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، وبرئاسة المستشار عادل فهيم عزب، رئيس مجلس الدولة، الحركة القضائية العامة، للعام القضائى الجديد، 2023/2024، بناء على رقم 600 لسنة 2023، وبعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة، وتم إصدار الحركة وتوزيع أماكن القضاة بالدوائر المختلفة على مستوى جميع المحاكم.

وتأتى هذه الحركة لتصدر كل عام فى نفس الشهر أغسطس، ويعتبر الشهر الأخير من العام القضائى المنصرم، حيث يبدء العام القضائى الجديد 1 أكتوبر، وتشمل على توزيع القضاة بأماكن مختلفة داخل المحاكم، وأقسام الفتوى والتشريع وهيئة المفوضين، وتعتبر الحركة العامة، لتأتى بعدها بأيام الحركة الداخلية، والتى تشمل توزيع الاختصاصات بين القضاة فى المحاكم على مستوى جميع المحافظات، وداخل الدوائر، لتسكين كل عضو بمكانة فى المحاكم والاقسام المختلفة بالمجلس.