"مبادرة يوم الخير" لتوزيع مستلزمات المدارس على الأسر الأكثر احتياجا ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أقامت إدارة تنمية الشباب بمديرية الشباب والرياضية ببورسعيد، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والإدارة العامة للبرامج التطوعية الكشفية، معرضها الخيرى للملابس والشنط والأدوات المدرسية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وذلك فى إطار توجهات الدولة المصرية بالمساهمة فى دعم الأسر الأكثر احتياجا.

وشهد مركز شباب بورسعيد توافد أعداد كبيرة من قاطنى المناطق السكنية الأولى بالرعاية، وتم توزيع أعداد كبيرة من الملابس الجديدة والمستعملة والأدوات المكتبية وشنط المدارس على المستحقين من الأسر التى تعول أبنائها من طلاب المراحل التعليمية.

وأكد عبد الفتاح حافظ، مدير عام المديرية، أن إدارة تنمية الشباب تلعب دوراً هاماً كن خلال عضوات أندية الفتاة والمرأة فى تنفيذ المبادرات الخدمية على مدار العام، خاصة مبادرة " يوم الخير " التى انطلقت فكرتها من بورسعيد بقيادة عائشة الغزاوى مدير ادارة الشباب وإشراف نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب والدكتورة أسماء اسماعيل مدير عام الإدارة العامة لأندية الفتاة والمرأة.

وأضاف أن المعرض الخيرى لتوزيع الملابس المستعملة والشنط المدرسية الذى تم تنفيذه اليوم، ويعد المعرض الخامس هذا العام حيث سبق تنفيذ معارض كبرى، بمشاركة أعضاء أندية التطوع والفتاة بمراكز شباب الزهور بحى الزهور وأم خلف جنوب بورسعيد والشهيد محمد ضياء الدين بقرى سهل الطينة شرق بورسعيد، ومركز شباب القابوطى بحى الضواحى وأخيراً مركز شباب بورسعيد بحى العرب.

يذكر أن فريق العمل يبذل جهودا مضنية لتجميع المعروضات على مدار العام، من خلال القائمين على هذا العمل الخيرى، ويضم الفريق : جايدة مطر منسق أندية الفتاة وعهدى المغربى منسق أندية التطوع.

ووجه مدير عام المديرية، خالص الشكر والتقدير لما بذله مركز شباب بورسعيد برئاسة الأستاذ محمد عبد العزيز الموجى رئيس مجلس الإدارة وعلاء الصاوى مدير المركز واحسان مشرفة أندية الفتاة والمرأة بالمركز.