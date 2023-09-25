اليوم السابع
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ما حكم حرمان المرأة من ميراثها؟.. الإفتاء توضح

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 09:00 ص
ما حكم حرمان المرأة من ميراثها؟.. الإفتاء توضح دار الإفتاء
كتب ـ محمد الأحمدى

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وجه أحد المواطنين تساؤلا إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية يسأل فيه "ما حكم حرمان المرأة من ميراثها؟". 

وجاء الجواب من دار الإفتاء بأن حرمان الوارث من الميراث بعد ثبوت حقه فيه حرامٌ شرعًا ومن كبائر الذنوب؛ لقول الله تعالى بعد ذكر تقسيم الميراث: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ  يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ  تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُعَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [النساء: 13-14]، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ  وَرَسُولُهُ، قَطَعَ اللهُ بِهِ مِيرَاثًا مِنَ الْجَنَّةِ».

وتابعت الإفتاء أن ذلك فى حق المرأة أشد، بل هو من مواريث الجاهلية؛ حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: «اللهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: حَقَّ الْيَتِيمِ، وَحَقَّ الْمَرْأَةِ»، ومعنى «أُحَرِّجُ»: أُلْحِقُ الحَرَجَ -وَهُوَ الإثْمُ- بِمَنْ ضَيَّعَ حَقَّهُمَا، وَأُحَذِّرُ مِنْ ذلِكَ تَحْذِيرًا بَليغًا، وَأزْجُرُ عَنْهُ زجرًا أكيدًا، والله سبحانه وتعالى أعلم.

 

 


دار الافتاء

الافتاء المصريه

ميراث المرأه

احكام المواريث



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