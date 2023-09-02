اليوم السابع
Ads
السبت، 02 سبتمبر 2023 08:52 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

ما حكم أداء المرأة للعمرة أثناء فترة حملها؟.. الإفتاء تجيب

السبت، 02 سبتمبر 2023 07:30 ص
ما حكم أداء المرأة للعمرة أثناء فترة حملها؟.. الإفتاء تجيب دار الإفتاء - أرشيفية
كتب محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتساءل عدد من المواطنين عن حكم قيام المرأة الحامل بعمل عمرة، حيث أرسلت سائلة لموقع دار الإفتاء المصرية: أرغب فى الذهاب للعمرة لكننى حامل؛ فهل يجوز لى الاعتمار أو أنَّ الحمل يمنعنى من ذلك؟

وجاء الجواب من دار الإفتاء أن أداء العمرة للمرأة الحامل متوقف على مدى قدرتها واستطاعتها فى القيام بهذه الشعيرة، فإن علمتْ مِن نفسها أنها قادرة على القيام بها دون أن يلحقها أو جنينها أى ضرر، كان لها ذلك، وإن علمتْ مِن نفسها احتمال تضررها أو جنينها بمشقة السفر والمناسك، كان الأولى في حقها عدم أداء العمرة حتى تضع حملها وتستعيد صحتها ويزول احتمال تضررها.

وأوضحت الدار أنه يؤيد كلُّ هذا رأى الطبيب المختص، لا سيما وأن الأمر هنا لا يتعلق بها وحدها، وإنما يتعلق أيضًا بالجنين الذى تحمله فى بطنها.


دار الافتاء المصريه

المراه الحامل

اداء العمره

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

مفتي الجمهورية: توصيل الرسالة الدينية والإفتائية الوسطية أولوية دار الإفتاء

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 04:46 م

ما المقصود بنفقة المتعة فى القرآن الكريم ومقدارها؟.. دار الإفتاء توضح

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 01:41 م

دار الإفتاء توضح من تجب عليهم زكاة المال ونصابها الشرعى

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 12:59 م

4 ضوابط شرعية تحكم عملية تجميد البويضات.. دار الإفتاء توضح

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 12:49 م

الأسباب الشرعية لاختيار دار الإفتاء المصرية القول بجواز أخذ أرباح البنوك.. التفاصيل

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 02:23 ص

دار الإفتاء تعلن غدًا الخميس أول أيام شهر صفر 1445

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 08:30 م

حكم شراء سيارة أو شقة عن طريق البنك.. دار الإفتاء تجيب

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 10:15 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة