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قطع المياه اليوم 6 ساعات فى مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية لأعمال الصيانة

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 05:30 ص
قطع المياه اليوم 6 ساعات فى مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية لأعمال الصيانة قطع المياه - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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تشهد عدد من المناطق بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، انقطاعا فى المياه، بسبب أعمال صيانة، حيث سيتم قطع المياه اليوم الإثنين، من الساعة 2 ظهرا إلى الساعة 8 مساء، عن بعض المناطق بمدينة طلخا لتنفيذ أعمال صيانة على خط 8 بوصه اسبيستوس بطريق المعاهدة بطلخا.
 
 
وأوضح تقرير لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، أنه نظرا لتنفيذ أعمال الصيانة على الخط المذكور سيتم قطع المياه عن بعض المناطق بمدينة طلخا وتشمل منطقة البر والوفا وشارع العوضى وتقسيم عمرو يونس وعزبة عربان.
 
ووجه "مختار" محمد امين مركز ومدينة طلخا للتنسيق مع مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى لسرعة إنهاء الأعمال المشار اليها وعودة المياه مرة اخرى كالمعتاد حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين، وأكد محافظ الدقهلية على أهمية اتباع الاصول الهندسية والفنية الواجبة فى تنفيذ الأعمال المشار اليها.
 
وطالب محافظة الدقهلية، المواطنين قاطنى جميع انحاء المناطق المتأثرة بانقطاع المياه بمدينة طلخا بالاضافة لجميع الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة فى نطاقها ضرورة العمل باتخاذ مايلزم لتوفير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.
 
 

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