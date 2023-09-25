قرية الدير بالأقصر تشهد تسليم 66 وحدة سكنية مطورة برعاية التضامن الاجتماعى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت قرية الدير جنوب محافظة الأقصر ، تسليم المرحلة الثانية من المنازل التي يتم تطويرها ضمن مشروع تطوير قرية الدير القديم، والتي يبلغ عددها 66 وحدة سكنية ليصل إجمالي المنازل التي تم تطويرها في المشروع منذ بدايته 160 منزلاً، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وفي إطار التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة اﻷقصر، ومؤسسة اي اف جي للتنمية الإجتماعية.

ومن جانبه صرح محمد حسين بغدادى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، أن المشروع يستهدف إجراء عملية إعادة إعمار شاملة للمنازل وتطوير البنية التحتية بالكامل وتقديم خدمات طبية ومساعدات اجتماعية ، مضيفا أن المرحلة الأولى من المشروع استهدفت إعادة إعمار 94 منزلا في نجع الفوال.

فيما أكدت هناء حلمى الرئيس التنفيذي للمؤسسة المسئولة عن تنفيذ المشروع، أن أعمال تطوير المنازل بالمشروع استهدفت إجراء عمليات إعادة إعمار شاملة للمنازل التي تعانى من تدهور في حالتها تشمل عمليات إعادة بناء المنازل بإنشاء هيكل خرسانة مسلحة ( قواعد واعمدة وأسقف ) مع كامل التشطيبات الداخلية والخارجية ويتكون كل منزل من غرفتين وصالة وحمام، مضيفةً أن المرحلة الثانية من المشروع في قرية الدير جاءت بعد الإنتهاء من أعمال المرحلة الأولى، والتي شملت أعمال تطوير شامل لكافة المنازل بنجع الفوال أحد النجوع التابعة لقرية الدير، تم من خلالها إعادة بناء 94 منزل وتطوير شامل للبنية التحتية تضمن أعمال إحلال وتجديد شبكة المياه، وإنشاء محطة رفع مياه الصرف الصحي لربطها بخط طرد مع محطة الصرف الصحى الرئيسية الجارى تنفيذها بزرنيخ في إطار المشروع القومى حياة كريمة.

كما تضمنت مشروعات التطوير بالقرية، إنشاء "أكاديمية العلماء الصغار" كمشروع تعليمي يستهدف مدرسة للتعليم المبكر للأطفال بطريقة المونتيسوري، والتي تضم قسم خاص لتعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وهي الأولى من نوعها بالأقصر التي تسعى لتقديم خدمة تعليمية متكاملة لفئة الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، وقد نجحت في تعليم أكثر من 200 طفل من بينهم 50 طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء نجع الفوال والمناطق المجاورة لها، وقد تضمن المشروع تدريب وتشغيل ما يقرب من 50 فتاة أصبحوا مؤهلين على تعليم الأطفال في مرحلة التعليم المبكر على تعليم المونتيسوري والتعامل مع الأطفال من ذوى القدرات الخاصة.

وقد شهد مراسم تسليم العقود الخاصة بالمنازل الجديدة كلا من محمد حسين بغدادى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، وهناء حلمي الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وعبدالرحيم طايع نائب رئيس مجلس مدينة إسنا، ورئيس وحدة التضامن في إسنا، ورئيس قرية الدير، ومنسق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " عن وزارة التضامن الاجتماعى لمحافظة الأقصر أحمد ثابت، وعدد من مسئولي حياة كريمة بالأقصر.