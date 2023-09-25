قافلة طبية مجانية لمدة يومين في كوم بنى مراس بمركز المنصورة للكشف على الأهالى

الدقهلية شريف الديب

تطلق مديرية الصحة بالدقهلية، برئاسة الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، اليوم الإثنين ولمدة يومين، قافلة طبية علاجية مجانية فى قرية كوم بنى مراس التابعة لمركز المنصورة، وذلك تحت اشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل، لتوقيع الكشف على الطبى، على أهالى القرية والعزب المجاورة.

وأكد وكيل الوزارة أن ذلك جاء بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن القافلة سوف تضم، 8 عيادات منهم ( جراحة، أنف وأذن، تنظيم أسرة -اسنان، عظام ) فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة، بالإضافة إلى فحص الأهالى ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم.

من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة، على توعية المواطنين، حيث سيتم على هامش القافلة ندوة تثقيفية واستبيانا مؤكداً على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.