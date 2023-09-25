قافلة طبية مجانية بوحدة صحة النهضة في برج العرب بالإسكندرية اليوم

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مديرية الصحة بالإسكندرية ، القافلة الطبية المجانية اليوم الإثنين بوحدة صحة النهضة بمدينة برج العرب ، وهى القافلة الطبية المجانية الأخيرة التى تنظمها مديرية الصحة بالإسكندرية خلال شهر سبتمبر ، وذلك فى اطار مبادرة " حياة كريمة" بقرى برج العرب، وفى اطار برنامج القوافل الطبية المجانية التى تنظمها مديرية الصحة بمختلف أحياء الإسكندرية.

وقد اكدت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، على أن إجمالي الخدمات الصحية المقدمة في إطار الحملة القومية لـ 100 يوم صحة، قد بلغت مليونا و13 ألفا و903 مواطنين، تشمل الخدمات الوقائية "التطعيمات وخدمات صحة البيئة والأغذية"، ومبادرات الصحة العامة و القوافل العلاجية و خدمات تنظيم الأسرة والثقافة الصحية والإعلام التربية السكانية.

كما تم تقديم خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة لعدد 246 ألفًا و196مواطنًا واستفاد من خدمة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية "القولون- الرئة- البروستاتا- عنق الرحم" 71 ألفا و332 مواطنا.

وبلغ إجمالي التردد على القوافل العلاجية 50 ألفا و986 مواطنا، وإجمالي المنتفعات من خدمات تنظيم الأسرة 85 ألفا و595 سيدة، وبلغ عدد متلقي التوعية من خلال فرق الثقافة الصحية 127ألفا و967 مواطنا، بالإضافة إلى 42 ألفا و883 من خلال فرق ندوات الإعلام والتربية السكانية.

وخلال الحملة تم تقديم خدمات التطعيم لـ 217 ألفا و114طفلا والمرور على 2191 منشأة غذائية، وسحب 2792 عينة من الأغذية والمشروبات لتحليلها في معامل الوزارة.