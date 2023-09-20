"صحة الإسكندرية": نجاح عملية دقيقة لاستئصال ورم فى المخ بمستشفى برج العرب

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية ، بقيادة الدكتورة أميره طهيو، وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية وبإشراف الدكتورة هبة عارف مدير عام الطب العلاجي، نجاح مستشفى برج العرب بقيادة دكتور وليد مختار مدير المستشفي في اجراء عملية دقيقة لاستئصال ورم في المخ.

وأشار بيان صادر من مديرية الصحة اليوم، إلى أن المريضة جائت لعيادة المخ والأعصاب بالمستشفى تعاني من بعض الاضطرابات العصبية و بعد اجراء الكشف و الفحوصات اللازمة ، تم اكتشاف وجود ورم في المخ يؤثر على الوظائف العصبية، وبالفعل تم التجهيز لدخول العمليات يوم الاثنين الماضي لاستئصال الورم.

وقد شارك في اجراء العملية بتناغم مثمر كلاً من، الدكتور أحمد الرحماني اخصائي جراحة المخ والأعصاب دكتورة نورهان مشالي اخصائي التخدير، وفريق متميز من تمريض العمليات ، صفاء أبو حلاوة ، راوية عوضي ،نجفة حشاد ،منى رجب ،ميرفت محمد، بإشراف نجوى فؤادرئيسة التمريض بالمستشفى.

وأكدت المديرية على أن المريضة بحالة جيدة الآن و في تحسن ملحوظ ، فيما أعربت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، عن فخرها بفريق العمل و روح التعاون وأشادت بالتنسيق المثمر بين رؤوساء الأقسام و الهيئة الطبية و الادارية والذي أتى ثماره في إنقاذ حياة المريضة، ووجهت الشكر للطاقم الطبي و الاداري و طاقم التمريض و جميع العاملين بالمستشفى.

جدير بالذكر أن مستشفى برج العرب قامت في الفترة الأخيرة بإجراء العديد من عمليات جراحات المخ و الأعصاب الدقيقة لكبار السن والأطفال حتى عمر أيام بالإضافة إلى ٤ جراحات استئصال أورام بالمخ والتي تحتاج لمهارة و دقة عالية و ذلك ما يتميز به فريق عمل قسم المخ و الأعصاب بالمستشفى.