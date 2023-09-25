فتاة من كفر الشيخ: صوتي للرئيس السيسي باستحقاق لإقامته شبكة طرق عملاقة

قالت فاطمة محمد طه طالبة بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ، أنها ستختار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لفترة رئاسة قادمة، نظراً لكل المشروعات المتعدة التي شهدتها المحافظات المصرية، منها شكة الطرق العملاقة بين المحافظات، وشبكة الطرق داخل المحافظة، ومشروعات حية كريمة بالقرى، التي شهدتها قرى مطوبس، إضافة لمزرعة غليون السمكية، ومحطة كهرباء البرلس.
وأضافت فاطمة طه، لـ" اليوم السابع"، كما اهتم الرئيس بذوي الهمم، والمرأة، والشباب، ومنحهم مميزات لم تكن من قبل، إضافة لتحسين صورة مصر بين الدول، واقامة علاقات قوية مع العديد من الدول.
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