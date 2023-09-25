فتاة من كفر الشيخ: صوتي للرئيس السيسي باستحقاق لإقامته شبكة طرق عملاقة

كفر الشيخ- محمد سليمان

قالت فاطمة محمد طه طالبة بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ، أنها ستختار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لفترة رئاسة قادمة، نظراً لكل المشروعات المتعدة التي شهدتها المحافظات المصرية، منها شكة الطرق العملاقة بين المحافظات، وشبكة الطرق داخل المحافظة، ومشروعات حية كريمة بالقرى، التي شهدتها قرى مطوبس، إضافة لمزرعة غليون السمكية، ومحطة كهرباء البرلس.