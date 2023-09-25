مجلس جامعة كفر الشيخ يمنح درجة الماجستير والدكتوراه لباحثين بمختلف الكليات

كفر الشيخ- محمد سليمان

عقد مجلس جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، اليوم الاثنين، جلسته الدورية بقاعة المجلس، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور اماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات، والمستشار عبدالله غلاب المستشار القانوني للجامعة، والدكتور محمد أبو والي، مدير مركز ضمان الجودة.

واستهل رئيس الجامعة الاجتماع بتهنئة أعضاء مجلس الجامعة بقرب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف سائلا المولى عز وجل أن يعيده عن الامة العربية والاسلامية وعلى وطننا الغالي مصر باليمن والخير والبركات، كما قدم التهنئة بقرب بداية العام الجامعي الجديد 2023/2024 والذي يبدأ فى سبتمبر الجاري، والتأكيد على الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة، وفي إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى توفير البيئة الأكاديمية التي تساعد الطلاب على التفوق والتميز.

واستعرض رئيس الجامعة الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية، والتى وافق فيها المجلس على التعيين فى وظيفة أستاذ ل من أعضاء هيئة التدريس بكليتي الطب البيطري والتربية النوعية، والتعيين فى وظيفة أستاذ مساعد لـ4 من أعضاء هيئة التدريس بكليتي الآداب والزراعة، والتعيين فى وظيفة مدرس لـ4 من الهيئة المعاونة بكليات طب الفم والأسنان والطب البشري والهندسة.

كما تم موافقة مجلس جامعة كفر الشيخ على منح درجة الدكتوراة لـ 15 من الباحثين بكليات التربية والزراعة والاداب، كما تم منح درجة الماجستير ل 33 من الباحثين بكليات التربية والزراعة والتجارة والصيدلة والطب البيطرى والآداب وعلوم الثروة السمكية والمصايد، ووافق مجلس الجامعة على منح درجة الدكتوراة المهنية 11 من الباحثين بكلية التجارة، ومنح درجة الماجستير المهنى 49 من الباحثين بكلية التجارة.

وأشاد رئيس جامعة كفر الشيخ، بالجهود الكبيرة التي توليها القيادة السياسية في توفير كافة الخدمات للمواطنين من خلال المبادرات الرئاسية التي تُطلقها للارتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم.

كما وجّه رئيس جامعة كفر الشيخ، بتكثيف جهود الجامعة مؤكداً استمرار الجامعة في إطلاق القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والندوات التثقيفية والفعاليات والأنشطة المُختلفة، والمُساهمة الإيجابية في بناء القدرات بالمجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية، بالتعاون مع مبادرة «حياة كريمة»، تفعيلًا لدور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى المحافظة.