علامات ارتفاع نسبة الكوليسترول تظهر على الوجه لا يجب أن تتجاهلها أبدًا

كتبت فاطمة خليل

ارتفاع نسبة الكوليسترول هو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة المبكرة، وفي الغالبية العظمى من الأشخاص يكون ارتفاع نسبة الكوليسترول بدون أعراض، ولكن لدى الكثير منهم علامات خفية خاصة على الوجه تشير إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول، نتعرف على علامات ارتفاع الكوليسترول على الوجه في السطور التالية، بحسب موقع تايمز أوف إنديا.

علامات ارتفاع الكوليسترول تظهر على الوجه １- بقع صفراء فى الجفون هذه هي بقع برتقالية صفراء أو نتوءات في جلد الجفون العلوية أو السفلية أو في زاوية العينين، وهي طرية وثابتة عند اللمس وعادةً ما تكون غير مؤلمة. يمكن أن تكون هذه النتوءات على الجبهة والوجه والخدين، ونطلق على هذه النتوءات اسم الورم الأصفر.

２- قوس القرنية إن قرنية أعيننا شفافة إذا كان هناك خط أبيض رفيع حول القرنية يسمى قوس القرنية. وهو مؤشر كبير على ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم.

３- الحزاز المسطح هي حالة يظهر فيها طفح جلدي مثير للحكة على جلد الوجه أو داخل الفم.. لونه أرجواني أو أحمر ويرتبط بارتفاع مستويات الكوليسترول. ４- الصدفية تكون هناك بقع متقشرة سميكة على الجلد. في البشرة الفاتحة تظهر على شكل بقع وردية أو حمراء وفي البشرة الداكنة تظهر على شكل بقع أرجوانية. الصدفية هي حالة مناعية حيث تظهر البقع الجلدية.

من المهم جدًا أن تكون على دراية بهذه العلامات والأعراض التي تظهر ارتفاع نسبة الكوليسترول على وجهك. يجب على هؤلاء الأشخاص فحص مستويات الكوليسترول لديهم بانتظام والتحكم فيها من خلال تعديلات نمط الحياة والأدوية لتقليل المخاطر المستقبلية لأمراض القلب والأوعية الدموية.