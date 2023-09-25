ضبط 46 مخالفة خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز في مطاى وسمالوط بالمنيا

المنيا – حسن عبد الغفار

وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية بمواصلة الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومحال بيع اللحوم والمواد الغذائية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.



وتنفيذا لتكليفات المحافظ، قال هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاى، أن الوحدة المحلية تمكنت من ضبط 23 مخالفة تموينية، وذلك خلال حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية بالتعاون مع إدارة تموين مطاى، ومباحث التموين، ومفتشى الأغذية بالإدارة الصحية بمطاى، حيث تنوعت المخالفات بين عدم وجود شهادة صحية وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وبيع بأزيد من السعر الرسمى، كما تم سحب عدد 15 عينة أغذية مختلفة وإرسالها إلى معامل التحاليل لتحديد مدى مطابقتها للمواصفات الصحية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



أكد الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط أن الوحدة المحلية تواصل تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية حيث نفذت حملة تفتيشية على المخابز بالمدينة وقرية بنى خالد أسفرت عن ضبط 23 مخالفة تموينية تنوعت بين ( نقص وزن، عدم مطابقة مواصفات، عدم صرف بون، عدم وجود سجل، عدم نظافة )، وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين.