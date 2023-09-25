ضبط 1000 لتر بنزين وتحرير 44 مخالفة متنوعة خلال حملات تموينية بالدقهلية

الدقهلية _ محمد الحبشي

شنت مديرية التموين بالدقهلية ، عددا من الحملات، حيث تشكلت اليوم الاثنين، العديد من الحملات الرقابية بالإدارات التموينية التابعة، وذلك لتنفيذ التعليمات الصادرة بخصوص الرقابة على المخابز والأسواق.

وتم المرور على مراكز وقرى مدن "بنى عبيد ، المطرية ، دكرنس، بندر ميت غمر"، حيث تم المرور على 90 مخبز وذلك للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون إذن رسمى أو عذر قهري عن الإنتاج، وكذلك التأكد من الإلتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات، والتأكد من نظافة أدوات العجين، والإحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به.

وأكد وكيل وزارة التموين، على قيام الحملات بتحرير عدد 6 محاضرنقص وزن بمقدار 9جم الى 16 جم ، بالاضافة الى تحرير "عدد 15 إنذار لعدم وجود سجل التفتيش وعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعطاء بون صرف".

وفي إطار المرور على الأسواق قامت الحملات بتحرير عدد 23 محضرا، عدد 15 محاضر عدم إعلان عن أسعار، 6 محاضر عدم وجود شهادة صحية، 1محضر تعاون استهلاكى، 1محضر تجميع مواد بترولية، إضافة لضبط 1000 لتر بنزين 80، وجاري العرض على النيابة العامة لإتخاذ الاجراءات القانونية.

وأكد وكيل الوزارة، على تلقي المديرية لشكاوى المواطنين، وذلك من خلال البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أو الخط الساخن 16528 أو تطبيق "في خدمتك" لمستخدمي هواتف الاندرويد، أو من خلال ارسال رسالة عبر الصفحة.

وتسعد المديرية والإدارات بتلقي شكاوي المواطنين خلال أيام العمل الرسمية من الساعة "8" صباحاً وحتى الساعة "2" ظهراً.