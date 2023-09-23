ضبط 26 مخالفة تموينية وإنذارًا في حملات رقابية على المخابز والأسواق بالدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية، حملات تموينية متفرقة على عدد من المخابز، حيث تشكلت مجموعة من الحملات يوم السبت 23 سبتمبر 2023 تحت إشراف على حسن، وكيل المديرية، محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية، وقامت الحملات المجمعة بالمديرية بالتعاون مع (إدارة الرقابة التموينية – إدارة الرقابة التجارية) بناحية جمصة وتمى الأمديد بالاشتراك مع مديرى الادارات التالية ( جمصة )، وتحرير (26) مخالفة تموينية وانذار فى حملات رقابية على المخابز.

حيث تم المرور على 60 مخبزا، وتم تحرير (17) محضر و( 3 ) إنذار كالآتى عدد 9 محاضر نقص وزن ( 15-19 جم)، عدد 5 محاضر تصرف فى دقيق بقيمة ( 39 شيكارة )، 3 انذار مابين عدم وجود سجل وعدم نظافة أدوات العجين.

فيما جاءت مخالفات الأسواق بتحرير (9) محاضر عبارة عن عدد 4 محاضر عدم إعلان عن أسعار، عدد 3 محاضر عدم وجود شهادة صحية، عدد 2 محضر غش تجارى، إضافة للتحفظ على 171 عبوة شحم واصباغ.

يأتى ذلك بناءً على توجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وتعليمات السيد دايره، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز لضبط المخالفين، ويؤكد وكيل الوزارة على على استمرار الحملات التموينية للحفاظ على الدعم المستحق للمواطنين من قبل الدولة.