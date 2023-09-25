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صيدلة جامعة كفر الشيخ تحتفل باليوم العالمي للصيادلة.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 06:56 م
صيدلة جامعة كفر الشيخ تحتفل باليوم العالمي للصيادلة.. اعرف التفاصيل الاحتفال باليوم العالمي للصيادلة بجامعة كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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نظمت كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي بجامعة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، احتفالية باليوم العالمي للصيادلة، الذي يوافق 25 سبتمبر من كل عام، برعاية الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور رمضان الدومانى، عميد كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي بجامعة كفر الشيخ، والدكتور عبد العزيز السيد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة رفيدة عبد المعطي، سالم وكيل الكلية لخدمة المجتمع والبيئة، والدكتور أحمد أمين، منسق برنامج الصيدلة الإكلينيكية، والدكتور معتز أحمد إبراهيم، مدير وحدة القياس والتقويم، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالكلية ولفيف من طلاب الكلية.

وأعرب الدكتور رمضان الدوماني، عميد كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي، عن سعادته بتنظيم احتفالية خاصة باليوم العالمي للصيادلة، تقديرًا لجهودهم المبذولة في استكمال المنظومة الطبية بالمستشفيات الجامعية، مشيداً بالدور الفعال الذي يقوم به القائمين على قسم الصيدلة الإكلينيكية في شتى المجالات الطبية، مؤكداً أنّ 25 من سبتمبر يوافق من كل عام الاحتفال باليوم العالمي للصيادلة، تقديراً لمجهوداتهم ابتداءً من عام 2009، للتعريف بدور الصيدلي في تحسين الرعاية الصحية وتعزيزها.

 

الاحتفال باليوم العالمي للصيادلة بجامعة كفر الشيخ
الاحتفال باليوم العالمي للصيادلة بجامعة كفر الشيخ

 

الحضور في الاحتفالية بكلية الصيدلة
الحضور في الاحتفالية بكلية الصيدلة

 

تناول أهمية الصيدلي ومكانته في المنظومة الطبية
تناول أهمية الصيدلي ومكانته في المنظومة الطبية

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