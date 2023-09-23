تدريب عدد من طلاب مدرسة STEM بمعهد علوم وتكنولوجيا النانو بجامعة كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

نظم معهد علوم وتكنولوجيا النانو بجامعة كفر الشيخ، دورة تدريبية لعدد من طلاب مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بمحافظة كفر الشيخ، وذلك ضمن فعاليات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمعهد علوم وتكنولوجيا النانو بإشراف الدكتور علا البردى، وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد الكيلانى، وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث.

يأتي ذلك فى إطار التعاون بين جامعة كفر الشيخ ووزارة التربية والتعليم، وتحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على معهد علوم وتكنولوجيا النانو، والدكتور اسماعيل القنـا نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أمانى شاكرـ نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

صرح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن ذلك يأتي فى إطار دعم العملية التعليمية للطلبة المتفوقين، حيث قام طلبة مدارسstem بزيارات علمية وميدانية لمعهد علوم وتكنولوجيا النانو بالجامعه، وذلك لنشر الثقافة الحديثة من تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها, كما قام الطلبة بتلقى محاضرات نظرية على أيدى عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والاخصائيين بالمعهد, عن استخدام تقنية النانو ،وبعض المواد النانومترية في المجالات التطبيقية المختلفة الطبية والصناعية، والتى تخدم المجتمع فى شتى المجالات لحل مشاكل صحية وبيئية متعدده، وزار الطلاب بمعظم المعامل البحثية والاطلاع على الأجهزة العلمية المتطورة بالمعهد، آخر البحوث المتطورة والمشروعات العلمية التي يتميز بها المعهد.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن تدريب عدد من طلاب مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM بمحافظة كفر الشيخ، يأتي لرعاية الطلبة المتميزين في هذه المدارس، ودراسة إمكانية تنفيذ ابتكاراتهم، في إطار تفعيل دور الجامعة في دعم الشباب، وتماشياً مع الإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030.