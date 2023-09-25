افتتاح معرض أهلا مدارس في الحامول بكفر الشيخ بنسب تخفيض تصل لـ 30%.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن افتتاح معرض أهلا مدارس بمدينة الحامول، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإقامة العديد من المعارض المختلفة، لإتاحة وتوفير السلع للمواطنين ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين.

افتتح عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، معرض أهلا مدارس، بشارع العاشر من رمضان بجوار مجلس المدينة أمام وحدة الغسيل الكلوي ، والبيع بسعر الجملة، ويوجد بالمعرض الزي المدرسي والحقائب المدرسية، والأحذية، ومستلزمات المدارس من أقلام وكشاكيل وأدوات هندسية وألوان وغيرهم، بالإضافة لبعض المواد الغذائية ،تصل نسبة التخفيض ل 30%، بالإضافة لتوزيع بعض المستلزمات علي الأسر الأكثر احتياجا بالمجان.



افتتاح معرض ملابس بالحامول



توفير الملابس والزي المدرسي بالحامول



توفير الملابس المتعددة بمعرض أهلا مدارس