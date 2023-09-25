صحة القليوبية: سحب عينات مياه من 1900 منشأة تعليمية قبل بدء العام الدراسي

القليوبية - إبراهيم سالم

كثف فريق صحة البيئة بمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، والإدارات التابعة، المرور على المدارس والمعاهد الازهرية والمدن الجامعية ومتابعة الوضع الصحى البيئى بها، وذلك بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد وبتعليمات من الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية، وتحت إشراف اشراف الدكتور أحمد عثمان السحيمى مدير إدارة صحة البيئة.

واوضحت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، فى بيان لها، أنه تم أخذ عينات مياه من كافة المنشآت التعليمية وعددها أكثر من 1900 منشأة تعليمية، والمصادر المغذية لها، للاطمئنان على وصول مياه نقية وآمنة إلى أبنائنا من الطلاب وكذلك متابعة إجراءات غسيل وتطهير خزانات المياه أعلى المنشآت وسحب عينات منها فى أسرع وقت مع التأكد من النظافة العامة للمنشآت والتهوية الجيدة للفصول الدراسية مع التأكد من سلامة ونظافة دورات المياه.

وكشفت، أنه تقوم إدارة صحة البيئة بالقليوبية بالكثير من الأعمال الأخرى منها إحكام الرقابة على وحدات معالجة المياه المستخدمة فى الغسيل الكلوى، وسحب عينات الغسيل الكلوى، والرقابة على غسيل الشبكات والخزانات لضمان جودة مياه الشرب للمواطنين، كما تقوم بالمرور الدورى على أعمال النظافة العامة بالقرى والمدن على مستوى المحافظة، وكذلك إحكام الرقابة على تشييد الجبانات المخالفة، حيث يأتى هذا كله من أجل تقديم أعلى مستوى من الخدمات الصحية للمواطنين.