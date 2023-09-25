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شبورة كثيفة على الطرق الرئيسية والزراعية صباحا.. والأرصاد: تستمر للغد

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 11:36 ص
شبورة كثيفة على الطرق الرئيسية والزراعية صباحا.. والأرصاد: تستمر للغد شبورة كثيفة على المزروعات
كتب محمود راغب

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شهدت عدة مناطق متفرقة على مستوى الجمهورية ظهور شبورة على الطرق الرئيسية والطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية، وذلك منذ الصباح الباكر.
 
وكشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، تأثر البلاد خلال الـ48 ساعة المقبلة بشبورة مائية صباحا من الساعة 4: 7 صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء تكون كثيفة أحيانا.
 
ويشهد اليوم الإثنين، ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة ، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. 
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على بعض المناطق وانخفاض فى نسب الرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم  الإثنين:  القاهرة العظمى 35  درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة  والصغرى  27 درجة.
 
 
 
الشبورة تظهر بسماء القاهرة الكبرى (3)
الشبورة تظهر بسماء القاهرة الكبرى (3)

شبورة تظهر على الطرق الرئيسة بالقاهرة الكبرى (2)
شبورة تظهر على الطرق الرئيسة بالقاهرة الكبرى (2)

شبورة تظهر على الطرق الرئيسة بالقاهرة الكبرى (3)
شبورة تظهر على الطرق الرئيسة بالقاهرة الكبرى (3)

شبورة كثيفة على المزروعات (2)
شبورة كثيفة على المزروعات (2)

شبورة كثيفة على المزروعات (3)
شبورة كثيفة على المزروعات (3)

شبورة كثيفة على المزروعات (5)
شبورة كثيفة على المزروعات (5)

شبورة كثيفة على المزروعات (7)
شبورة كثيفة على المزروعات (7)

شبورة كثيفة على المزروعات
شبورة كثيفة على المزروعات

شبورة كثيفة فى الصباح الباكر (1)
شبورة كثيفة فى الصباح الباكر (1)

شبورة كثيفة فى الصباح الباكر (2)
شبورة كثيفة فى الصباح الباكر (2)
 

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