اليوم السابع
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الإثنين، 25 سبتمبر 2023 04:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رفع 288 طن قمامة من الشوارع والمدارس في حملات نظافة مكثفة بمركز سنورس

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 02:57 م
رفع 288 طن قمامة من الشوارع والمدارس في حملات نظافة مكثفة بمركز سنورس جانب من الاعمال
الفيوم رباب الجالي

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صرح المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس أنه تم شن حملات نظافة مكثفة في إطار استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد.

ولفت إلى أنه  القيام بحملات نظافة مكثفة وتشجير بمدارس المركز،بالإضافة إلى حملات لتمهيد الطرق المؤدية إليها .كما أضاف أنه ولفت الي انه تم رفع 280 طن قمامة و9 أطنان أتربة بحملات النظافة العامة الصباحية والمسائية بالمدينة والقرى

وأوضح رئيس المركز أن الوحدة المحلية بقرية منشأة طنطاوي قامت أمس بإزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية بزمام القرية ،عبارة عن حفر لإنشاء أساسات على مساحة قيراط ،واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.

 

 


حملات النظافة

العام الدراسي الجديد

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