رفع 288 طن قمامة من الشوارع والمدارس في حملات نظافة مكثفة بمركز سنورس

الفيوم رباب الجالي

صرح المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس أنه تم شن حملات نظافة مكثفة في إطار استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد.

ولفت إلى أنه القيام بحملات نظافة مكثفة وتشجير بمدارس المركز،بالإضافة إلى حملات لتمهيد الطرق المؤدية إليها .كما أضاف أنه ولفت الي انه تم رفع 280 طن قمامة و9 أطنان أتربة بحملات النظافة العامة الصباحية والمسائية بالمدينة والقرى.

وأوضح رئيس المركز أن الوحدة المحلية بقرية منشأة طنطاوي قامت أمس بإزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية بزمام القرية ،عبارة عن حفر لإنشاء أساسات على مساحة قيراط ،واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.