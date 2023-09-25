جامعة سوهاج توفر الأسماك واللحوم الطازجة للعاملين بأسعار مخفضة.. صور

سوهاج محمود مقبول

أعلنت جامعة سوهاج أنه تم توفير أسماك بلدي طازجة للعاملين بالجامعة بأسعار مخفضة، لتخفيف الأعباء المالية ولتقديم وسائل العون لهم ومحاربة الغلاء، مؤكداً أن الجامعة لا تدخر جهدًا في سبيل دعم كافة منتسبيها، وتوفير كافة السلع لهم بأسعار مناسبة وذات جودة عالية صرح بذلك الدكتور حسان النعمان رئيس جامعة سوهاج.

وقال المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة أن عملية توزيع الأسماك شهدت إقبالاً كبيراً من العاملين، نظراً لجودتها وانخفاض أسعارها مقارنة بأسعار السوق ذلك، ضمن مبادرة نقابة العاملين لتوفير سلع أساسية بأسعار مخفضة.

وقال أحمد العارف نقيب العاملين، أن الأسماك المطروحة للعاملين من بحيرة ناصر مباشرة، مضيفاً انها مقسمة الي ثلاثة أحجام الصغير بسعر 35 جنيه للكيلوجرام الواحد، والوسط بسعر 45 جنيها، والحجم الكبير بسعر 55 جنيها، لافتاً إلى وجود خدمة التنظيف.

ووجه العاملين خالص الشكر والتقدير للدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة لدعمه المستمر لجميع الأنشطة الخدمية التي تقدمها نقابة العاملين جديد بالذكر انه سيتم توفير لحوم طازجة صباح الغد بسعر 240 جنيه للكيلو يتضمن 150 جرام دهون بيضاء.