جامعة سوهاج: تسكين الطلاب الجدد بالمدن الجامعية أول أكتوبر المقبل

سوهاج ـــ محمود مقبول

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ، أن يوم الأحد الموافق الأول من أكتوبر المقبل، سيبدأ التسكين الورقي للطلاب الجدد بالمدن الجامعية، موضحاً أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة والترميمات اللازمة بكل مباني المدن الجامعية، وتطهير وتعقيم الغرف والمطاعم، وأماكن الإعاشة والاستذكار للقضاء على أ أوبئة والحد من انتشار الفيروسات المعدية، وذلك لتوفير بيئة مناسبة للطلاب لمواصلة العملية التعليمية في سهولة ويسر.

وأوضح الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه سيتم قبول الطالبات الجدد من مواليد 2005/8/1 فأصغر، والطلبة من مواليد 2005/10/1 فأصغر، بشرط التقديم المسبق على الموقع الإلكتروني الخاص بالمدن الجامعية، على أن يتم يستمر التقديم يومي الأحد والإثنين الموافقان 1 و2 أكتوبر المقبل، ويليهما تقديم الطلبة الجدد يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقان 3 و4 أكتوبر، وتخصيص يوم الخميس للطلاب المتخلفين عن الموعد، مضيفاً أنه تم قبول بعض حالات الانفصال والوفاة فقط طبقاً للأماكن المتاحة وأسبقية تقديم الأوراق المطلوبة، كما تم ايضاً قبول بعض الأبحاث الاجتماعية من الطالبات المطابقة للشروط المنصوص عليها باللائحة.

وأضافت سامية زايد مدير عام المدن الجامعية أنه تم تجهيز 50 غرفة لاستيعاب 100 طالب وطالبة وافدين، وتم وتجهيزها وفرشها، لتوفير إقامة مريحة للطلاب، حتى يتمكنوا من مواصلة الدراسة في بيئة مناسبة تحفز على التفوق.