توزيع جوائز مسابقة المولد النبوى الشريف بمسجد أبو حنيفة بالعريش

شمال سيناء - محمد حسين

كرمت مديرية أوقاف شمال سيناء عددا من الأطفال المتميزين، خلال احتفال توزيع جوائز "مسابقة المولد النبوي الشريف"، بمسجد أبو حنيفة بحى أبو صقل بالعريش.

شارك في التكريم الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، وقيادات الدعوة بالمديرية، وتم توزيع الجوائز علي القائمين بالمسابقة، وتكريم حفظة القرآن الكريم والمحافظين على الصلاة والمتفاعلين في أنشطة المسجد، تحت إشراف الشيخ السيد حسن خطاب، إمام وخطيب المسجد.

كما افتتح الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، اليوم الأول لفعاليات الأسبوع الثقافي، وحاضر في الندوة مدير عام المديرية( متحدثاً )، ، والشيخ عبدالباقي جودة فرج مدير إدارة الدعوة (متحدثاً)، الشيخ صلاح حسين رئيس الإرشاد ونشر الدعوة بالمديرية (مقدماً)، والشيخ محمود السيد غنام (قارئاً )، الشيخ سمير عبدالرحمن (مبتهلاً).

وقال الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، إنه بالتعاون المشترك بين الأوقاف والصحة والسكان في التوعية الأسرية والسكانية، والقضايا المجتمعية، تم إطلاق فعاليات مبادرة (سكن ومودة) بمشاركة مائة إمام من أئمة أوقاف شمال سيناءبقاعة مسجد النصر بالعريش وتتواصل حتي الخميس القادم.

أضاف أنه تم تنظيم الدورة التدريبية للعمال المرشحين للعمل بمساجد أوقاف شمال سيناء، وعقدت بقاعة مناسبات مسجد النصر بالعريش، بمقر مديرية أوقاف شمال سيناء، ودار الحديث بالمحاضرات حول "شرح مهام عملهم بالمساجد" وبعض الأساسيات، كالتدريب على استخدام أدوات الإطفاء ونحو ذلك مما تتطلبه طبيعة عملهم، كما شاركت مديرية أوقاف شمال سيناء مديرية الشباب والرياضة الاحتفال بذكرى قدوم المولد النبوي الشريف بندوة دينية عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، و أقيمت بمركز شباب المساعيد ، حاضر فى الندوة الشيخ محمد الكيلاني إمام وخطيب مسجد المجمع الاسلامي بالمساعيد.