تضامن الغربية: لدينا أكثر من 150 ألف أسرة من المستفيدين ببرنامج تكافل وكرامة

قال أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن هناك أكثر من 150 ألف أسرة من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بنطاق المحافظة، ويتم صرف المعاش بشكل منتظم شهريا من خلال كروت الفيزا الخاصة بكل أسرة.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن البرنامج ينقسم لشقين الشق الأول تكافل وتستفيد منه الأسرة المعيلة التي لديها أبناء بالمدارس حتي سن 18 سنة الدارسين بمراحل التعليم الأساسي، مضيفا أن التقديم يتم عن طريق التوجه لأقرب وحدة اجتماعية حسب النطاق الجغرافي، وتقديم الأوراق المطلوبة من شهادات الميلاد للأبناء، والشهادات المدرسية والبطاقات الشخصية، وكافة المستندات التي تُطلب من المتقدم وفي حال احقيته يتم الاضافة للسيستم والبدء في صرف المعاش.

وأشار إلى أن الشق الثاني والمتعلق بـ "كرامة" فالمخاطب به حالات الاستحقاق الفردي وحالات الاعاقة، ويتوجه الشخص للخضوع للكشف الطبي المميكن من خلال الحجز علي موقع وزاره الصحة، وبعد تحديد الموعد يقدم الشخص الاوراق الثبوتية المطلوبة، وفي حال انطباق الشروط يتم ضمه للبرنامج.