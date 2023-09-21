تفاصيل برنامج وحدة حماية الطفل التابع لقطاع الشئون الاجتماعية بوزارة التضامن

تعمل وحدة حماية الطفل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" على تطوير منظومة الحماية والرعاية المقدمة للأطفال بشكل عام والأطفال المعرضين للخطر بشكل خاص.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعى عبر موقعها الإلكترونى أن هناك بعض الشروط والأحكام لعمل وحدة حماية الطفل وهى كالتالى: -

• وضع خطة عمل لاستبدال نظام الرعاية البديلة المؤسسية بنظام الرعاية غير المؤسسية (أسر بديلة)

• تطوير وحدات دعم نفسى واجتماعى لتقديم خدمات إعادة الدمج للأطفال المتعاملين مع منظومة الرعاية الاجتماعية.

• تطوير منظومة إدارة الحالة للأطفال لبناء نظام معلوماتى إلكترونى وقاعدة بيانات حول الأطفال وطبيعة الخدمات المقدمة لهم.

ويهدف برنامج وحدة حماية الطفل لتطوير منظومة الحماية والرعاية المقدمة للأطفال بشكل عام والأطفال المعرضين للخطر بشكل خاص وذلك من خلال:-

• حصر مقدمى الخدمة والمتعاملين مع الأطفال لرصد الفجوات الموجودة داخل مؤسسات ودور الرعاية والعمل على دعمها

• وضع معايير لكفاءة الأخصائيين والمتعاملين مع الأطفال داخل المؤسسات تضمن تعزيز قدراتهم بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال.

• وضع خطة عمل لاستبدال نظام الرعاية البديلة المؤسسية بنظام الرعاية غير المؤسسية (أسر بديلة)

• تطوير وحدات دعم نفسى واجتماعى لتقديم خدمات إعادة الدمج للأطفال المتعاملين مع منظومة الرعاية الاجتماعية.

• تطوير منظومة إدارة الحالة للأطفال لبناء نظام معلوماتى إلكترونى وقاعدة بيانات حول الأطفال وطبيعة الخدمات المقدمة لهم، علما بأن الطفل هو االفئة المستحقة، ولا توجد إجراءات للاشتراك بالبرنامج.