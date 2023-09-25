تحصين 2671 رأس ماشية خلال القوافل البيطرية بقرى البحيرة

أكد الدكتور أشرف محى الدين مدير مديرية الطب البيطرى بالبحيرة تكثيف الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية.

وأوضح محى الدين، أنه يتم إجراء التحصينات الدورية وعمل القوافل البيطرية المجانية للقرى المحرومة بالإضافة إلى التسجيل والترقيم والتأمين على الماشية للعمل على تعظيم الإنتاج وتوفير البروتين الحيوانى بصورة آمنة لمواطنى المحافظة.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطرى بالبحيرة أن إجمالى عدد المعالج من الحيوانات فى مختلف التخصصات خلال الفترة الماضية بلغ 48899 رأس ماشية، كما بلغت عـدد القوافل الخارجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات لتخفيف الأعباء عن كاهل المربين 7 قوافل بإجمالى عدد 5012 رأس معالج، لافتا إلى تحصين 2466 من الأبقار ضد مرض الجلد العقدى وعدد 46 أغنام تم تحصينهم بلقاح جدرى الأغنام وعدد 159 رأس تم تحصينهم ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وذلك بنطاق جميع مراكز المحافظة.

وأشار مدير مديرية الطب البيطرة انه تم تنفيذ 5 حملات تفتيشية بالأسواق خلال الأسبوع الماضى بالاشتراك مع الجهات الفنية لمنع الذبح خارج المجازر وضبط وردع المخالفين، حيث بلغ عدد القضايا 8 قضايا، بإجمالى مضبوطات 134 كيلو جراما.