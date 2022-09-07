اليوم السابع
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"طب بيطرى" البحيرة تواصل حملاتها للقضاء على دخلاء المهنة

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 05:40 م
"طب بيطرى" البحيرة تواصل حملاتها للقضاء على دخلاء المهنة نقابة الأطباء البيطرين
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور أحمد طنطاوى عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن مديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة تتابع وتقوم بالتفتيش في حملات مستمرة على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية ودخلاء المهنة.

 

وأوضح طنطاوى، أن حملة بقيادة دكتور أحمد عيادة مدير مديرية الطب البيطري بالبحيرة قامت بمتابعة الحملات التفتيشية على العيادات البيطرية وعلى مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية غير المرخصة والتي تدار من غير الأطباء البيطريين.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية واللقاحات البيطرية ما بين منتهية الصلاحية أو غير مسجلة، كما تم تحرير عددا من المحاضر بممارسة مهنة الطب البيطري بدون ترخيص، وتم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وأضاف طنطاوى أن النقابة العامة تكثف مجهوداتها بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية، سعيا للقضاء على دخلاء المهنة.


نقابة البيطريين

الطب البيطرى

دخلاء مهنة الطب البيطرى



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