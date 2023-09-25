اليوم السابع
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الإثنين، 25 سبتمبر 2023 04:08 ص
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بيطرى المنوفية: 5 قوافل بيطرية شهر أكتوبر المقبل للحفاظ على الثروة الحيوانية

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 04:00 ص
بيطرى المنوفية: 5 قوافل بيطرية شهر أكتوبر المقبل للحفاظ على الثروة الحيوانية قافلة بيطرية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، على استمرار القوافل الطبية البيطرية بجميع مراكز المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية.
 
وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه سيتم تنظيم 5 قوافل طبية بيطرية خلال شهر أكتوبر القادم بمراكز المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية.
 
وأوضح حماد أن القافلة البيطرية فى جميع التخصصات والكشف بجهاز السونار لفحص الحيوان وصرف العلاج مجانا بالاشتراك مع كليات الطب البيطرى بالمحافظة.

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