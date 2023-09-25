بيطرى المنوفية: 5 قوافل بيطرية شهر أكتوبر المقبل للحفاظ على الثروة الحيوانية

المنوفية - محمد فتحى

أكد الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، على استمرار القوافل الطبية البيطرية بجميع مراكز المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه سيتم تنظيم 5 قوافل طبية بيطرية خلال شهر أكتوبر القادم بمراكز المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأوضح حماد أن القافلة البيطرية فى جميع التخصصات والكشف بجهاز السونار لفحص الحيوان وصرف العلاج مجانا بالاشتراك مع كليات الطب البيطرى بالمحافظة.