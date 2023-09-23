قافلة جامعة سوهاج البيطرية تعالج 405 حالات بمركز جهينة ضمن حياة كريمة.. صور

ومن جانبه أوضح الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن الكلية تحرص باستمرار على تنفيذ هذه القوافل المجانية، والتى لها دور هام فى تحسين وإنماء الثروة الحيوانية والداجنة في نطاقها الإقليمى، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتى تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئا للقرى الأكثر احتياجًا.

وأضاف الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة قامت بالعلاج والفحص المجاني لعدد من الحالات المرضية، والتي تنوعت بين طب الحيوان من أمراض باطنة وأمراض معدية وتشخيص حمل وحالات جراحة، إلى جانب إجراء عدد من العمليات لبعض الحيوانات التي احتاجت التدخل الجراحي، وعلاج حالات العقم وتأخر الولادات .

وأشار الدكتور أسامة حسن أبو شامة عميد الكلية إلى أنه خلال القافلة ناظر الأطباء الحالات المرضية وعددهم 405 حالة فى العيادات وتم صرف العلاج لها بالمجان، كما تم رش جميع الحالات المترددة للعلاج من الطفيليات الخارجية.

وذكر الدكتور محمد حسنى الرشيدى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أنه شارك بالقافلة عدد 12 من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، وعدد 35 طالب من الفرقة الرابعة والخامسة، مضيفاً أن هذه القوافل لها أيضًا دور هام في التدريب العملي للطلاب، وذلك لتأهيلهم لسوق العمل البيطرية بعد التخرج، حيث يتم تدريبهم على كيفية التعامل مع الحالات المرضية وطرق التواصل الصحيحة مع أصحابها.



أعضاء القافلة البيطرية



القافلة البيطرية ضمن مبادرة حياة كريمة



اللإطمئنان على صحة الحيوان



تسليم العلاج للمواطنين



توقيع الكسف الطبى على حيوان الماعز



حقن الحيوان



حيوان يتلفى العلاج



حيوان يخضع للكشف