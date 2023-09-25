بولندا تسمح لشاحنات الحبوب الأوكرانية بالمرور من أراضيها

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قال الرئيس البولندي أندريه دودا، مساء الأحد، إن بلاده أعدت ممرات عبور تسمح لشحنات الحبوب الأوكرانية بالمرور من خلالها والوصول إلى الدول الأكثر احتياجاً.

وأوضح دودا - في كلمة ألقاها اليوم في قمة التعافي بأوكرانيا، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية - أن وارسو ستظل تساعد الشحنات في الوصول إلى وجهتها النهائية، مضيفا "أن نزاع الحبوب مع أوكرانيا لن يكون له تأثير خطير على العلاقات بين البلدين، حيث إن لها بُعدًا تاريخياً".

وعلّق دودا على هذه المسألة قائلاً: "نحاول مساعدة أوكرانيا وتلك الدول التي تحتاج إلى هذه المساعدة، وأعتقد أن القرار الصحيح هو أن الحكومة البولندية أبقت على الحظر المفروض على بيع الحبوب الأوكرانية في السوق البولندية، ومع ذلك، يجب علينا أن نفعل كل شيء لضمان أن يكون العبور عظيمًا قدر الإمكان".