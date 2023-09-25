بولندا تتهم ألمانيا بمحاولة التدخل فى شئونها الداخلية

اتهم وزير الخارجية البولندى زبيجنيو راو، ألمانيا بمحاولة التدخل فى الشؤون الداخلية لبلاده، بعدما طلب المستشار الألمانى أولاف شولتز، من الحكومة البولندية توضيح مزاعم تفيد بأن وارسو قامت بإصدار تأشيرات شنجن للمتقدمين من إفريقيا وآسيا مقابل مدفوعات نقدية.

وقال وزير الخارجية البولندى - على حسابه بمنصة إكس (تويتر سابقا)، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس، اليوم الاثنين- أن "بيان شولتز ينتهك مبادئ المساواة فى السيادة بين الدول"، مطالبا إياه "باحترام سيادة بولندا والامتناع عن التصريحات التى تضر بالعلاقات بين البلدين".

من جانبها، أوضحت وزيرة الداخلية الألمانية نانسى فايسر، أن ألمانيا تدرس إقامة نقاط تفتيش حدودية قصيرة المدى مع بولندا وجمهورية التشيك للمساعدة فى السيطرة على عدد المهاجرين الذين يدخلون البلاد.

يشار إلى أن ألمانيا شهدت فى السنوات الماضية توافدا كبيرا للمهاجرين وطالبى اللجوء من سوريا وأوكرانيا.

وكان شولتز قد طلب من الحكومة البولندية توضيحا بخصوص الاتهامات الموجهة إليها بتلقى أموال من المهاجرين مقابل منحهم تأشيرات دخول لأراضيها فيما بات يعرف إعلاميا بـ"فضيحة التأشيرات".