بعد عام.. فيديو يظهر تجاهل حكم أيرلندية وضع ميدالية لفتاة سمراء يثير الجدل

رغم أن الواقعة حدثت فى مارس 2022، إلا أن اتحاد الجمباز الأيرلندى تعرض لسيل من الانتقادات بعد الكشف عن مقطع فيديو لحفل توزيع الميداليات لمجموعة من لاعبى الجمباز الشباب أظهر أن أحد الحكام تجاهلت فتاة سمراء ولم تضع الميدالية حول رقبتها مثلما فعلت للاعبين الآخرين، بينما تابع المسئولون الآخرون والمدربون والمصورون الحدث دون تدخل أمام مئات من الجماهير فى المدرجات.

