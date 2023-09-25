المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة تزوير رخصة سيارة في الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى على عامر رئيس المحكمة، بمعاقبة المتهم "م.ع.ال" بالسجن المشدد 10 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وذلك لاتهامه بالتزوير فى محرر رسمى.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 30362 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بقيام المتهم بالتزوير فى محرر رسمى.

كشفت تحريات ضباط الأموال العامة، قيام المتهم " م.ع.ال" عاطل، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية بالاشتراك مع اخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة فى تزوير محرر رسمى رخصة سيارة والمنسوب صدورها إلى وحدة مرور القبارى بمرور الإسكندرية، بأن اتفق معه على اصطناعها اصطناعا كاملا على غرار مثيلاتها الصحيحة، وامده بالبيانات الخاصة به على خلاف الحقيقة، وقام المتهم بتقديمها إلى مكتب توثيق الشهر العقارى، وكذلك عقد بيع ابتدائى لجعل واقعة التزوير صحيحة وذلك بمقابل مادى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتبين من تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير أن الرخصة المضبوطة هى رخصة مزيفة، وقررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.