اليوم السابع
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المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة يهنئ الرئيس السيسى بذكرى المولد النبوى

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 05:47 م
المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة يهنئ الرئيس السيسى بذكرى المولد النبوى الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
كتب محمود راغب

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تقدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبه المولد النبوى الشريف، أعاده الله عليه وعلى مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

 

وقالت المشرف العام على المجلس، أن هذه الذكرى العطرة تحل علينا في أجواء مليئة بالفخر والعزة والكرامة وكذلك بناء الجمهورية الجديدة بسواعد المصريين ورؤية قائدها، داعية المولى عز وجل أن يبارك في مسيرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الساعية دوما إلى التنمية والبناء.

 

وأشارت الدكتورة إيمان كريم، أن احتفالنا بمولد النبي الهادي صلوات الله وسلامه عليه رسالة ربانية وروحية على الرحمة والسلام والتكاتف والتلاحم والوحدة وأن ذكرى ميلاد نبي الانسانية وخاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي تجديد لروح العمل والبناء والسلام .


القومى للاعاقه

المولد النبوى

المولد النبوى الشريف

المجلس القومى للاعاقه



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