إيمان كريم تشارك الصم والبكم افتتاح الدورة 3 لمبادرة كن سفيرا دفعة "لغة الإشارة للصم"

كتب محمود راغب

شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ، في افتتاح فعاليات الدورة الثالثة لمبادرة "كن سفيرا" دفعة "لغة الإشارة للصم"، والتي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خلال المعهد القومي للحوكمة.

جاءت مشاركة المشرف العام على المجلس، في فعاليات الافتتاح ولقاء الأشخاص من الصم وضعاف السمع المشاركين بالمبادرة والدورة الثالثة تفعيلا لمواد وبنود بروتوكول التعاون بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وتأصيلا لآليات دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المبادرات القومية والتي منها مبادرة "كن سفيرا".

من جانبها وجهت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الشكر إلى الدكتورة غادة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على إدراج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة على أجندة اهتمام عمل الوزارة وأجهزتها التنفيذية، كما وجهت الشكر إلى الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، على دخول بروتوكول التعاون بين المجلس والمعهد حيز التنفيذ الفعلي وعلى أرض الواقع لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام ودمجهم في كافة الأنشطة التي تقوم بها المبادرة والأشخاص من الصم وضعاف السمع بشكل خاص.

وأشارت المشرف العام على المجلس، أنها التقت عدد كبير من الأشخاص الصم وضعاف السمع المشاركين في فاعليات الدورة الثالثة لمبادرة "كن سفيرا" واستمعت إلى الإشكاليات التي يتعرضون لها، وأهم التوصيات المطروحة لكل هذه الإشكاليات من جانبهم ورؤيتهم لدور عمل المجلس ودعمه لقضايا الإعاقة، والتي أكدوا فيها على إيمانهم بدور المجلس وتبني قضاياهم وتواصله الدائم معهم من خلال ورش العمل والدورات التدريبية والتواصل المباشر معهم وغير المباشر من خلال تعاون المجلس مع عدد من الجمعيات الشريكة التي تعمل في مجال خدمة الأشخاص أصحاب الإعاقات السمعية.

ونوهت الدكتورة إيمان كريم، أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، داعم دائم لهم في كافة الإشكاليات والقضايا التي تواجههم وأنه دوما ما يدعم توجهاتهم التي من شأنها تأصيل دعمهم وتنمية قدراتهم.