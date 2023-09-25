المجلس التصديري للصناعات الهندسية: 73.1 مليون دولار صادرات القطاع للعراق في 7 أشهر

أعلنت مى حلمى المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية ورئيس البعثة التجارية المصرية إلى العراق، أنه جرى تنظيم لقاءات ثنائية بين 20 شركة مصرية فى البعثة مع نظيرتها فى العراق، على أن تشهد أيام البعثة من 23 إلى 29 سبتمبر الجارى عدة فعاليات تستهدف توقيع عقود تصديرية.

وقالت "حلمي" فى بيان للمجلس اليوم الاثنين، أن اليوم الأول للبعثة شهد حضور كل من وزير التجارة و الصناعة لدولة العراق كمال مسلم، و محمد وجيه حجازى قنصل جمهورية مصر العربية فى اربيل، والوزير المفوض التجارى عمرو هزاع مدير ادارة شئون الدول العربية فى التمثيل التجارى المصري

وقالت مى حلمى المدير التنفيذى للمجلس، أن البعثة تضم قطاعات، الأجهزة المنزلية والكهربائية، والصناعات الكهربائية والأوانى والأدوات المنزلية وتشغيل المعادن ومكونات السيارات، مشيرة إلى الجهود الكبيرة التى بذلتها السيدة أميرة نبيل مدير مكتب التمثيل التجارى فى أربيل العراق لإنجاح البعثة وخروجها على الوجهة الأمثل

وكشفت "حلمي" أن الصادرات الهندسيه للعراق سجلت 117.2 مليون دولار فى عام 2022 كما سجلت خلال الفترة من يناير إلى يوليو بلغت 73.1 مليون دولار، مشيرة إلى سعى المجلس لتحقيق زيادات ملموسة فى إجمالى الصادرات من خلال البعثة والعقود المرتقبة بين الشركات المصرية ونظيرتها بالعراق.

وأشارت مى حلمى إلى أن البعثات التجارية الخارجية أحد أهم الأدوات الترويجية التى يعتمدها المجلس التصديرى بهدف التواجد فى الأسواق الخارجية والتسويق للمنتجات الهندسية المختلفة، كما أن هناك خطة يتم اعتمادها بشكل سنوى للبعثات الخارجية تركز على الميزة النسبية للأسواق المستهدفة.

وأشارت مى حلمى إلى استمرار المجلس فى فعاليات الدخول إلى الأسواق المختلفة فى آسيا وأفريقيا، خاصة وأن هناك استجابة واضحة فى الطلب على المنتجات الهندسية المصرية المصدرة، حيث أن هناك توافق بين شركات مصرية ونظيراتها فى عدة دول من خلال اللقاءات المباشرة وكذلك اللقاءات الافتراضية التى ينظمها المجلس مع المستوردين الأجانب.