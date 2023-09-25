الطائفة الإنجيلية تهنئ الرئيس والشعب المصري بالمولد النبوى الشريف

كتب: محمد الأحمدى

بعث الدكتور القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الإثنين، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصري العظيم، بمناسبة المولد النبوى الشريف.

وجاء فى نص برقية التهنئة:

"يسعدني أن أبعث لسيادتكم، بالأصالة عن نفسي وبالإنابةِ عن أعضاءِ المجلسِ الإنجيليّ العامّ، ورؤساءِ المذاهبِ الإنجيليَّةِ بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، بخالص التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف. وندعو الله في هذه المناسبة أن يعيدها على شعب مصر العظيم بالسلام والمحبة والتقدم. وكل عام وسيادتكم بخير".

وبعث رئيس الإنجيلية ببرقيات تهنئة مماثلة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ووكلاء مجلس النواب والسادة الوزراء والسادة المحافظين.