الصين: اعتراض سفينة فلبينية وإبعادها من جزيرة هوانجيان في بحر الجنوب

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أفادت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، بأن خفر السواحل الصيني اتخذ الإجراءات اللازمة وفقا للقانون، لاعتراض سفينة فلبينية وإبعادها بالقرب من جزيرة هوانجيان الصينية في بحر الصين الجنوبي.

وذكر الموقع الرسمي لشبكة "سي جي تي إن" الصينية أن ذلك جاء في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الخارجية الصينية وانج ون بين في مؤتمر صحفي دوري ردا على اتهام الفلبين للصين بتركيب "حاجز عائم" في المياه المجاورة لجزيرة هوانجيان، مما يمنع القوارب الفلبينية من الدخول إلى المنطقة والصيد فيها.

وقال وانج ون "إن جزيرة هوانجيان تعد من الأراضي الأصيلة للصين"، مؤكدا أن الصين تتمتع بالسيادة عليها وعلى المياه المجاورة لها، ولها حقوق سيادية وولاية قضائية على المياه ذات الصلة.

وأوضح أن السفينة، وهي سفينة رسمية تابعة لمكتب مصايد الأسماك والموارد المائية الفلبيني، تجاوزت المياه القريبة من جزيرة هوانجيان دون إذن من الجانب الصيني.