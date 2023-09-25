الصحة توجه رسالة هامة للمرضى حول صحة الرئتين

كتب وليد عبد السلام

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة هامة للمواطنين بالتزامن مع اليوم العالمى للرئتين، مؤكدة أن ممارسة الرياضة هامة والتوقف عن التدخين يحمى الرئتين ويحسن من أعراض مرض الانسداد الرئوى المزمن خلال من 2 إلى 12 أسبوعا من التوقف عن التدخين.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قالت إن الأشخاص المصابون بمرض الانسداد الرئوي المزمن أكثر عرضة لخطر الإصابة بـمرض القلب وسرطان الرئة وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الكشف يتم بالمجان فى عيادات صحة الرئة المنتشرة بمستشفيات الأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة صحة الرئة تستهدف الكشف المبكر عن مرض السدة الرئوية، وتحديد مدى درجته وتوفير النصائح اللازمة للاقلاع عن التدخين والحصول على العلاج من أقرب مكان.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه تتم متابعة المرضى من خلال هواتفهم ومن خلال عيادات صحة الرئة المنتشرة بمستشفيات الأمراض الصدرية بالجمهورية.