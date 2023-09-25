اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 سبتمبر 2023 02:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة توجه رسالة هامة للمرضى حول صحة الرئتين

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 12:44 م
الصحة توجه رسالة هامة للمرضى حول صحة الرئتين وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة هامة للمواطنين بالتزامن مع اليوم العالمى للرئتين، مؤكدة أن ممارسة الرياضة هامة والتوقف عن التدخين يحمى الرئتين ويحسن من أعراض مرض الانسداد الرئوى المزمن خلال من 2 إلى 12 أسبوعا من التوقف عن التدخين.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قالت إن الأشخاص المصابون بمرض الانسداد الرئوي المزمن أكثر عرضة لخطر الإصابة بـمرض القلب وسرطان الرئة وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الكشف يتم بالمجان فى عيادات صحة الرئة المنتشرة بمستشفيات الأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة صحة الرئة تستهدف الكشف المبكر عن مرض السدة الرئوية، وتحديد مدى درجته وتوفير النصائح اللازمة للاقلاع عن التدخين والحصول على العلاج من أقرب مكان.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه تتم متابعة المرضى من خلال هواتفهم ومن خلال عيادات صحة الرئة المنتشرة بمستشفيات الأمراض الصدرية بالجمهورية.

 


الصحة

صحة الرئتين

الوحدات الصحية

مبادرة صحة الرئة



الموضوعات المتعلقة

الصحة تكشف 8 فوائد هامة للعلاج الطبيعى.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 10:59 ص

وزارة الصحة: 4 حالات يكون الحمل فيها خطرا على صحة الأم والجنين

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 10:12 ص

كيف قضت مبادرة 100 مليون صحة على فيروس سى؟.. الصحة: انخفاض معدلات انتشار الفيروس إلى 0.38% عام 2022.. حسام عبد الغفار: نجحنا فى فحص وعلاج 63 مليون مواطن.. وتخصيص 170 مركزا لعلاج المصابين بفيروس سى

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 07:00 ص

الصحة: الزيارات المفاجئة للمستشفيات تعطى مصداقية للتعامل مع سير العمل

الأحد، 24 سبتمبر 2023 09:48 م

الصحة تنظم يوماً علمياً للتوعية بمرض ألزهايمر بالتزامن مع اليوم العالمى

الأحد، 24 سبتمبر 2023 05:28 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة