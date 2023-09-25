اليوم السابع
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الصحة تكشف خطواط إجراء فحص المقبلين على الزواج

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 01:00 م
الصحة تكشف خطواط إجراء فحص المقبلين على الزواج الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن خطواط إجراء فحص المقبلين على الزواج والتي تتمثل في الآتى: - 
 
1- اسأل عن غرفة المشورة للمقبلين على الزواج 
2- توجة لأقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج لإجراء الفحوص الطبية وطباعة شهادة النتائج.
3- احرص على اجراء الفحوص الطبية قبل موعد إتمام الزواج بـ 6 شهور .
 
وقالت وزارة الصحة والسكان إن استلام النتائج الخاصة بالفحص  للمقبلين على الزواج خلال 14 يوما من اجراء التحاليل وتتم مناقشة النتائج في جلسة سرية تتسم بالسرية والخصوصية لكل من الطرفين، مشيرة إلى أن مواعيد عمل الوحدات من 9 إلى 2 ظهرا.

الصحة

المقبلين على الزواج

شهادات فحص المقبلين على الزواج



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