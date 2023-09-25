الصحة العالمية: سيتم طرح لقاح فعال ضد جميع أنواع السل فى العام المقبل

كتبت أمل علام - تصوير أحمد معروف

قالت الدكتورة رنا الحجة، مدير إدارة البرامج بالمكتب الإقليمى لشرق المتوسط، خلال مؤتمر صحفى اليوم بالقاهرة إنه لا يوجد لقاح للسل يحمى من جميع أنواع السل ويحمى البالغين من السل ، ولكن يوجد فقط لقاح الـ BCG وهو الذى يحمى من نوع معين من السل وليس كل الأنواع.

وأضافت أن هناك تجارب لإيجاد لقاح جديد يحمى من جميع أنواع السل بفعالية أكثر وللأطفال والكبار، ويكون فعال ويحقق استجابة مناعية كبيرة مضيفة أنه يوجد حاليًا لقاح فعال سيتم طرحه العام المقبل وسيتم إدراجه ضمن برامج اللقاحات.

وأوضحت، أن السل يعتبر من الأمراض القديمة جدًا من أيام الفراعنة وهو من الأمراض المعدية الذي يسبب أكثر وفيات على مستوى العالم.



























































