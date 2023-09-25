اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 سبتمبر 2023 03:00 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية صحة وطب

الصحة العالمية: سيتم طرح لقاح فعال ضد جميع أنواع السل فى العام المقبل

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 01:33 م
الصحة العالمية: سيتم طرح لقاح فعال ضد جميع أنواع السل فى العام المقبل جانب من المؤتمر
كتبت أمل علام - تصوير أحمد معروف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت الدكتورة رنا الحجة، مدير إدارة البرامج بالمكتب الإقليمى لشرق المتوسط، خلال مؤتمر صحفى اليوم بالقاهرة إنه لا يوجد لقاح للسل يحمى من جميع أنواع السل ويحمى البالغين من السل، ولكن يوجد فقط لقاح الـ BCG وهو الذى يحمى من نوع معين من السل وليس كل الأنواع.
 
وأضافت أن هناك تجارب لإيجاد لقاح جديد يحمى من جميع أنواع السل بفعالية أكثر وللأطفال والكبار، ويكون فعال ويحقق استجابة مناعية كبيرة مضيفة أنه يوجد حاليًا لقاح فعال سيتم طرحه العام المقبل وسيتم إدراجه ضمن برامج اللقاحات.
 
وأوضحت، أن السل يعتبر من الأمراض القديمة جدًا من أيام الفراعنة وهو من الأمراض المعدية الذي يسبب أكثر وفيات على مستوى العالم.
 
 
مؤتمر منظمة الصحة العالمية (1)
 

 

مؤتمر منظمة الصحة العالمية (2)

 

 

 

مؤتمر منظمة الصحة العالمية (3)

 

 

 

مؤتمر منظمة الصحة العالمية (4)

 

 

 

مؤتمر منظمة الصحة العالمية (5)

 

 

 

مؤتمر منظمة الصحة العالمية (6)

 

 

 

مؤتمر منظمة الصحة العالمية (7)

 

 

 

مؤتمر منظمة الصحة العالمية (8)

 

 

 

مؤتمر منظمة الصحة العالمية (9)

 

 

 

مؤتمر منظمة الصحة العالمية (10)

 

 

 

مؤتمر منظمة الصحة العالمية (11)

 

 

 

مؤتمر منظمة الصحة العالمية (12)

 

 

 

مؤتمر منظمة الصحة العالمية (13)

 

 

 

مؤتمر منظمة الصحة العالمية (14)

 

 

 

مؤتمر منظمة الصحة العالمية (15)
 

 

 

مؤتمر منظمة الصحة العالمية (16)
 

 

 

مؤتمر منظمة الصحة العالمية (17)
 

 

 

مؤتمر منظمة الصحة العالمية (18)
 

 

 

مؤتمر منظمة الصحة العالمية (19)
 

 

 

مؤتمر منظمة الصحة العالمية (20)
 

 

 

مؤتمر منظمة الصحة العالمية (21)
 

 

 

مؤتمر منظمة الصحة العالمية (22)
 

 

 

مؤتمر منظمة الصحة العالمية (23)
 

 

 

مؤتمر منظمة الصحة العالمية (24)
 

 

 

مؤتمر منظمة الصحة العالمية (25)
 

 

 

مؤتمر منظمة الصحة العالمية (26)
 

 

 

مؤتمر منظمة الصحة العالمية (27)
 

 

 

مؤتمر منظمة الصحة العالمية (28)
 

 

 

مؤتمر منظمة الصحة العالمية (29)
 

 

 

السل

الصحة العالمية

لقاح السل

مؤتمر صحفى

علاج مرض السل



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة