الفرق بين السعال المزمن العادى والناتج عن مرض السل.. هذه أبرز الإشارات

كتبت فاطمة خليل

السعال من الأعراض الشائعة في الأنفلونزا ومرض السل، السعال المزمن الناجم عن مرض السل غالباً ما يكون سببه عدوى السل الفطري، أما السعال الشائع عادة ما يكون سببه عدوى فيروسية في الجهاز التنفسي العلوي، في هذا التقرير نتعرف على الفرق بين السعال المستمر العادي والناتج عن مرض السل، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

كيف تعرف الفرق بين السعال المزمن العادى والناتج عن مرض السل

من أجل التمييز بين الأسباب المحتملة للسعال، من المهم الانتباه إلى نوع السعال وكذلك مدته.

من المعروف أن السل الرئوي وأمراض الجهاز التنفسي الحادة والمزمنة الأخرى، يمكن أن تسبب السعال ولكن من المهم معرفة أن أعراض السل الرئوي في المراحل المبكرة تشبه أعراض السعال الشائع.

يمكن أن يكون السعال الذي يستمر لأكثر من أسبوعين من أعراض مرض السل.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن السعال المستمر لأكثر من أسبوعين إلى جانب العديد من الأعراض الأخرى مثل ضيق التنفس أو التعرق الليلي هو علامة شائعة على الإصابة السل ، مما يجعل من المهم زيارة الطبيب في هذا الإطار الزمني للكشف المبكر والعلاج.

الأعراض التي تصنع الفارق:

فيما يلي بعض الأعراض الشائعة التي يمكننا من خلالها تحديد التمايز بين السعال الشائع والسل·

- السعال الشديد الذي يستمر لفترة أطول من أسبوعين.

- هناك تاريخ من وجود المريض بالقرب من مريض مصاب بالسل.

-المريض المصاب بالسل يعاني من السعال بالدم و التعب · وفقدان الشهية مما يؤدي إلى فقدان الوزن·

الإحساس بقشعريرة في الجسم·

الحمى

التعرق الليلي

أسباب مرض السل

ضعف المناعة

الاتصال مع شخص مصاب بالسل ·

سوء تناول الطعام ·

التدخين المتكرر

· اضطرابات صحية أخرى موجودة مسبقًا مثل أمراض الكلى المزمنة وأمراض المناعة

علاج مرض السل

الحلقة الأولى من علاج مرض السل - 6 أشهر من الأدوية والمتابعة المنتظمة لقتل أكبر كمية من البكتيريا الموجودة داخل الجسم لوقف انتشار البكتيريا ، حتى لا يصاب المريض بالسل مرة أخرى.

الحلقة الثانية من مرض السل يتطلب من 8 إلى 9 أشهر من أدوية السل التي تركز على قتل السل الكامن داخل الجسم.

إذا كان الشخص على الرغم من تناول الأدوية في الفئتين الأولى والثانية لا يتعافى وأصيب مرة أخرى بالسل للمرة الثالثة أو الرابعة، فقد أن تكون مصابًا بمرض السل المقاوم للأدوية المتعددة.

يتطلب السل المقاوم للأدوية المتعددة علاجًا متعدد التخصصات ويتم تشخيصه من خلال اختبار خبراء الجينات الذي يمكن من خلاله التشخيص.