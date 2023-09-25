الشباب والرياضة ببنى سويف تنظم ندوة حول مواجهة ظاهرة التنمر

بنى سويف ـ هانى فتحى

نظمت إدارة التعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة بنى سويف لقاء حول مواجهة ظاهرة التنمر بمركز شباب مدينه سمسطا، حاضر بالندوة الشيخ محمد سعيد يوسف المنسق الإعلامي لمنطقة وعظ بني سويف للدعوة والإعلام بالأزهر الشريف.

وتناول اللقاء التأكيد على دعوة الإسلام إلى الأخلاق الحميدة ورفضه للأخلاق الذميمة، مفهوم التنمر، التنمر قبل الإسلام، التنمر والمرأة، موقف الإسلام من التنمر، كيف نواجه التنمر.

أقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة ببني سويف، ناصر رمضان وكيل المديرية للشباب ومتابعة أحمد يحيي مدير إدارة التعليم المدني مؤمن طه، مدير إدارة سمسطا وحضور طارق نور مسؤل التعليم المدنى بإدارة سمسطا.





