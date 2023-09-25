اليوم السابع
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الإثنين، 25 سبتمبر 2023 05:36 م
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السيطرة على حريق نشب بمنزل دون خسائر بشرية فى كفر شكر

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 05:07 م
السيطرة على حريق نشب بمنزل دون خسائر بشرية فى كفر شكر حريق - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بمنزل من الطوب الأبيض ومسقوف بالأخشاب والبوص بقرية أسنيت دائرة مركز شرطة كفر شكر، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وقررت ندب المعمل الجنائى لبيان سبب الحريق.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بنشوب حريق بمنزل من الطوب الأبيض ومسقوف بالأخشاب والبوص بقرية أسنيت دائرة مركز شرطة كفر شكر.

 

على الفور جرى انتقال قوات الأمن ورجال الحماية المدنية، وجرى الدفع بسيارتى إطفاء وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون وقوع خسائر بشرية، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بمنزل من الطوب الأبيض ومسقوف بالأخشاب والبوص بقرية أسنيت دائرة مركز شرطة كفر شكر.

 

وكشفت التحريات أنه من المرحج أن يكون أحد المارة القى بقايا سيجارة مشتعلة وتسببت فى الحريق.


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مديرية امن القليوبية

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