مصرع طفل صدمته سيارة ربع نقل أثناء لهوه أمام منزله بشبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

لقي طفل مصرعه أثر إصابته بكسر بالجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، جراء اصطدام سيارة ربع نقل به أثناء لهوه أمام منزله بقرية السليمانية دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية ، جرى نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتمكن رجال المباحث من ضبط السائق.

وصرحت النيابة بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، والتحفظ على السائق، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من الأهالي باصطدام سيارة ربع نقل بطفل أمام منزله بقرية السليمانية دائرة المركز ووفاته على الفور.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة ربع نقل بالطفل "محمود ح إ"، 6 سنوات، أمام منزله بقرية السليمانية دائرة المركز، ولقى مصرعه على الفور جراء إصابته بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، جرى نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتمكن ضباط المباحث من ضبط قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.